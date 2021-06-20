Женская сборная России по регби-7 вышла в полуфинал олимпийской квалификации

ТАСС, 20 июня. Женская сборная России победила команду Самоа со счетом 29:0 в четвертьфинальном матче олимпийской квалификации по регби-7. Турнир проходит в Монако.

По итогам группового этапа российские спортсменки заняли первое место в группе A, обыграв команды Самоа (32:0), Мексики (55:0) и Аргентины (41:7). В полуфинале россиянки сыграют со сборной Казахстана. Матчи 1/2 финала олимпийской квалификации будут сыграны позднее в воскресенье.

В Монако будут разыграны две путевки на Олимпиаду, поэтому финал в квалификационном турнире не предусмотрен.

Турнир по регби-7 на Олимпийских играх пройдет во второй раз. Женская сборная России не смогла пробиться на олимпийский турнир в 2016 году. Победу на Играх в Рио-де-Жанейро одержала команда Австралии.

Уже известны 10 женских команд, которые сыграют на Олимпиаде в Токио. Это сборные Австралии, Бразилии, Великобритании, Канады, Кении, Китая, Новой Зеландии, США, Фиджи и Японии.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.