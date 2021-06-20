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WTA

Касаткина проиграла в финале теннисного турнира в Бирмингеме

В решающем матче россиянка уступила представительнице Туниса Онс Жабер

ТАСС, 20 июня. Россиянка Дарья Касаткина проиграла представительнице Туниса Онс Жабер в финальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в британском Бирмингеме.

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:4 в пользу 26-летней представительницы Туниса, которая на турнире была посеяна под вторым номером. У Касаткиной был четвертый номер.

Касаткиной 24 года, она занимает 35-е место в рейтинге WTA. В ее активе четыре победы на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции и Уимблдона в 2018 году.

Жабер располагается на 24-й строчке в рейтинге WTA. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии (2020).

Призовой фонд турнира составил $235 тыс.

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