Касаткина проиграла в финале теннисного турнира в Бирмингеме

ТАСС, 20 июня. Россиянка Дарья Касаткина проиграла представительнице Туниса Онс Жабер в финальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в британском Бирмингеме.
Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:4 в пользу 26-летней представительницы Туниса, которая на турнире была посеяна под вторым номером. У Касаткиной был четвертый номер.
Дарья Касаткина жутко разозлилась и расцарапала себе шею— Eurosport.ru (@Eurosport_RU) June 20, 2021
Ну когда там уже перезапуск «Росомахи»? pic.twitter.com/uigFCGAMac
Касаткиной 24 года, она занимает 35-е место в рейтинге WTA. В ее активе четыре победы на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции и Уимблдона в 2018 году.
Жабер располагается на 24-й строчке в рейтинге WTA. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии (2020).
Призовой фонд турнира составил $235 тыс.