Касаткина проиграла в финале теннисного турнира в Бирмингеме

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:4 в пользу 26-летней представительницы Туниса, которая на турнире была посеяна под вторым номером. У Касаткиной был четвертый номер.

Дарья Касаткина жутко разозлилась и расцарапала себе шею Ну когда там уже перезапуск «Росомахи»? pic.twitter.com/uigFCGAMac

Касаткиной 24 года, она занимает 35-е место в рейтинге WTA. В ее активе четыре победы на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции и Уимблдона в 2018 году.

Жабер располагается на 24-й строчке в рейтинге WTA. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии (2020).

Призовой фонд турнира составил $235 тыс.