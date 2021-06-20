Александр Кержаков: сборной России по футболу по силам выйти в плей-офф чемпионата Европы

ТАСС, 20 июня. Сборная России способна выйти в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу. Такое мнение газете "Спорт-Экспресс" высказал бывший нападающий национальной команды, главный тренер "Нижнего Новгорода" Александр Кержаков.

После двух туров сборная России набрала три очка и занимает второе место в группе В. Первыми идут бельгийцы (6 очков), третьими финны (3), а четвертыми - датчане (0). 21 июня россияне в Копенгагене сыграют с датчанами в матче заключительного тура группового этапа.

"Мы не знали потолок сборной на чемпионате мира - 2018, а команда вышла в четвертьфинал. Сейчас задача - выйти из группы. Это по силам нашей сборной", - сказал Кержаков.

Он также подчеркнул, что по первым матчам тяжело определить фаворита турнира. "Команды могут подойти в более оптимальном состоянии к играм на вылет, но по именам наиболее предпочтительно выглядит Франция. Италия? Наверное, я бы подождал, хотел бы посмотреть их с первым серьезным соперником", - отметил Кержаков.

Чемпионат Европы проходит в 11 городах и завершится 11 июля, игры турнира принимают Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Севилья.