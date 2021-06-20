Сборная Норвегии не будет бойкотировать чемпионат мира по футболу 2022 года

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Сборная Норвегии по футболу не будет бойкотировать мировое первенство 2022 года в Катаре. Об этом сообщает пресс-служба Норвежской футбольной ассоциации (NFF).

Ранее норвежская телекомпания NRK сообщила, что NFF может бойкотировать чемпионат мира в Катаре из-за нарушений прав человека при строительстве стадионов. За бойкот турнира выступали также некоторые норвежские клубы и болельщики.

На внеочередном конгрессе, созванном NFF для рассмотрения вопроса, 368 делегатов проголосовали против бойкота. За него высказался 121 человек.

Сборная Норвегии выступает в отборочной группе G европейской квалификации на чемпионат мира и после трех туров занимает четвертое место, набрав 6 очков. Также по 6 баллов в активе команд Нидерландов и Черногории, лидирует сборная Турции с 7 очками. Пятое место занимает сборная Латвии (1 очко), шестое - команда Гибралтара (0). Победитель группы получит путевку на чемпионат мира, команда, занявшая второе место, сыграет в матчах плей-офф за выход в финальную часть мирового первенства.

Чемпионат мира в Катаре планируется провести с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. В 2026 году чемпионат мира должен пройти в Канаде, США и Мексике.