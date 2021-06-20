Сборная Уэльса вышла в плей-офф чемпионата Европы по футболу

Гол на 39-й минуте забил Маттео Пессина. С 55-й минуты матча сборная Уэльса играла в меньшинстве, прямую красную карточку получил Итан Ампаду. Сборная Италии не проигрывает на протяжении 30 матчей подряд (11 побед кряду), в последний раз итальянцы потерпели поражение в 2018 году в матче Лиги наций с командой Португалии (0:1). Подопечные Роберто Манчини не пропускают на протяжении 1 055 минут.

РИМ, 20 июня. /ТАСС/. Сборная Уэльса со счетом 0:1 проиграла команде Италии в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу, но вышла в плей-офф турнира. Встреча прошла в Риме.

Сборная Уэльса с четырьмя очками заняла второе место в группе А и вышла в плей-офф чемпионата Европы. Столько же очков набрали швейцарцы, но валлийцы оказались выше в турнирной таблице благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. Сборная Турции не набрала ни одного очка и заняла последнее место в группе.

Сборная Италии заняла первое место в группе с 9 очками и в 1/8 финала встретится с командой, которая займет второе место в группе C, за вторую строчку в этой группе будут бороться команды Украины и Австрии, они проведут очный матч 21 июня. Встреча 1/8 финала с участием итальянских футболистов пройдет 26 июня в Лондоне. Сборная Уэльса в первом раунде плей-офф сыграет с командой, которая займет второе место в группе B, где выступают команды России, Бельгии, Дании и Финляндии. Этот матч 1/8 финала состоится 26 июня в Амстердаме.

Сборная Уэльса во второй раз принимает участие в финальной стадии чемпионата Европы, на турнире 2016 года валлийские футболисты вышли в полуфинал и стали обладателями бронзовых медалей.

Чемпионат Европы завершится 11 июля, игры турнира принимают Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Севилья. Соревнования изначально должны были пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса были перенесены на год.