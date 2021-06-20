Главный тренер сборной Бельгии назвал финских футболистов очень серьезными соперниками

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Сборная Финляндии по футболу является очень серьезным соперником, ее нападающие умеют не только остро атаковать, но и хорошо защищаться. Такое мнение высказал журналистам главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес.

Матч Финляндия - Бельгия пройдет в Санкт-Петербурге 21 июня. Сборная Финляндии в первом туре в Копенгагене нанесла поражение команде Дании (1:0), во втором матче финны уступили в Санкт-Петербурге россиянам (0:1). После двух туров у сборной Бельгии шесть очков, у команд России и Финляндии по 3 очка, датчане пока не имеют ни одного очка.

"Мы хотим побеждать в каждом матче. Финны играют по привычной схеме, у них есть два прекрасных нападающих, которые умеют быстро создавать голевые моменты, а при необходимости - и хорошо защищаться. Команда Финляндии будет для нас довольно сложным соперником. Но если нам удастся навязать завтра свою игру, то сможем выиграть", - заметил Мартинес.

"В игре с командой России финны создали довольно много голевых моментов. Они знают, что нужно делать, и не так давно победили сборную Франции в товарищеском матче. Если наш завтрашний соперник сумеет пройти в плей-офф, то это будет вполне заслуженно", - продолжил тренер.

Сборная Бельгии в первом матче нанесла поражение команде России со счетом 3:0, во второй встрече бельгийцы взяли верх над датчанами - 2:1.

"Думаю, завтра вратарь Тибо Куртуа выйдет опять в стартовом составе. Что касается Торгана Азара, то он не будет заявлен на завтрашнюю игру. Я думаю, он вернется к тренировкам в четверг. У него повреждены связки в колене, но я не думаю, что это очень серьезно, хотя на поле ему выходить еще рано", - заметил Мартинес.