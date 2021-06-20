Футболист сборной Бельгии Эден Азар признался, что не до конца набрал форму после травмы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Полузащитник сборной Бельгии по футболу Эден Азар только восстанавливается после травмы, но готов выйти в стартовом составе на матч чемпионата Европы против команды Финляндии. Об этом спортсмен сообщил журналистам.

Матч Финляндия - Бельгия пройдет в Санкт-Петербурге 21 июня. После двух туров у сборной Бельгии шесть очков, у команд России и Финляндии по 3 очка, датчане пока не имеют ни одного очка.

"В матче с Финляндией мы постараемся одержать победу и показать красивую игру. И пусть моя готовность не является стопроцентной, но я готов выйти завтра в стартовом составе", - сказал Эден Азар, выступающий также за мадридский "Реал".

"Я стараюсь не думать о своей травме, вся игра построена на контакте. Если бы я не мог вступать в борьбу, то просто не выходил бы на поле. У меня было много травм, но я никогда не сомневался в себе. Я уже трижды ломал лодыжку и не знаю, буду ли себя теперь чувствовать так, как в молодости", - добавил бельгийский футболист.

Сборная Бельгии в первом матче нанесла поражение команде России со счетом 3:0, во второй встрече бельгийцы взяли верх над датчанами - 2:1.