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Кубок Америки по футболу

Сборные Эквадора и Венесуэлы сыграли вничью в матче Кубка Америки по футболу

Команда Венесуэлы ушла от поражения в компенсированное время
Фернандо Аристегьета и Анхело Пресьядо EPA-EFE/ANTONIO LACERDA
Описание
Фернандо Аристегьета и Анхело Пресьядо
© EPA-EFE/ANTONIO LACERDA

ТАСС, 21 июня. Сборная Венесуэлы сыграла вничью с командой Эквадора со счетом 2:2 в матче группового этапа Кубка Америки по футболу. Турнир проходит в Бразилии.

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В составе венесуэльской команды забитыми мячами отметились Эдсон Кастильо (51-я минута) и Рональд Эрнандес (90+1), у эквадорцев отличились Айртон Пресьядо (39) и Гонсало Плата (71).

В составе сборной Эквадора во втором тайме на поле появился полузащитник "Сочи" Кристиан Нобоа.

Команды выступают в группе B вместе со сборными Бразилии, Колумбии и Перу. Сборная Венесуэлы набрала два очка и занимает третье место в турнирной таблице, эквадорцы с одним очком идут четвертыми. В следующем матче сборная Эквадора 23 июня сыграет с командой Перу, венесуэльцы встретятся с перуанцами 27 июня.

Изначально Кубок Америки, который был перенесен с 2020 года из-за пандемии коронавируса, должен был пройти в Аргентине и Колумбии. 31 мая было объявлено о переносе турнира в Бразилию.

В четвертьфинал Кубка Америки выйдут по четыре лучшие команды из двух групп. Финал турнира пройдет 10 июля.

Кубок Америки. Группа B
КомандаИВНПМО
1Бразилия22007-06
2Колумбия21101-04
3Венесуэла30212-52
4Эквадор20112-31
5Перу10010-40

 

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