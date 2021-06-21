Сборные Эквадора и Венесуэлы сыграли вничью в матче Кубка Америки по футболу

ТАСС, 21 июня. Сборная Венесуэлы сыграла вничью с командой Эквадора со счетом 2:2 в матче группового этапа Кубка Америки по футболу. Турнир проходит в Бразилии.

В составе венесуэльской команды забитыми мячами отметились Эдсон Кастильо (51-я минута) и Рональд Эрнандес (90+1), у эквадорцев отличились Айртон Пресьядо (39) и Гонсало Плата (71).

В составе сборной Эквадора во втором тайме на поле появился полузащитник "Сочи" Кристиан Нобоа.

Команды выступают в группе B вместе со сборными Бразилии, Колумбии и Перу. Сборная Венесуэлы набрала два очка и занимает третье место в турнирной таблице, эквадорцы с одним очком идут четвертыми. В следующем матче сборная Эквадора 23 июня сыграет с командой Перу, венесуэльцы встретятся с перуанцами 27 июня.

Изначально Кубок Америки, который был перенесен с 2020 года из-за пандемии коронавируса, должен был пройти в Аргентине и Колумбии. 31 мая было объявлено о переносе турнира в Бразилию.

В четвертьфинал Кубка Америки выйдут по четыре лучшие команды из двух групп. Финал турнира пройдет 10 июля.