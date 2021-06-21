"Вегас" обыграл "Монреаль" в овертайме и сравнял счет в полуфинальной серии плей-офф НХЛ

Ворота "Вегаса" в матче защищал Робин Ленер. Швед провел вторую игру в текущем плей-офф. 15 встреч сыграл Марк-Андре Флёри, в предыдущей игре серии после его ошибки "Монреаль" сравнял счет за 2 минуты до конца основного времени, а затем победил в овертайме. Ленер отразил 27 бросков и был признан второй звездой встречи.

В составе "Вегаса" отличились Брэйден Макнэбб (51-я минута) и Николя Руа (62). У "Монреаля" шайба на счету Пола Байрона (39).

ТАСС, 21 июня. "Вегас" в гостях в овертайме обыграл "Монреаль" со счетом 2:1 в четвертом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

"Монреаль" впервые в текущем плей-офф уступил в овертайме, до этого команда выиграла четыре овертайма из четырех. Счет в серии до четырех побед равный - 2-2. Следующая встреча пройдет 23 июня на площадке "Вегаса".

В другом полуфинале играют "Нью-Йорк Айлендерс" и "Тампа", счет в серии - 2-2.