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НХЛ

"Вегас" обыграл "Монреаль" в овертайме и сравнял счет в полуфинальной серии плей-офф НХЛ

"Голден Найтс" победили со счетом 2:1
Йеспери Котканиеми и Киган Колесар AP Photo/John Locher
Описание
Йеспери Котканиеми и Киган Колесар
© AP Photo/John Locher

ТАСС, 21 июня. "Вегас" в гостях в овертайме обыграл "Монреаль" со счетом 2:1 в четвертом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Вегаса" отличились Брэйден Макнэбб (51-я минута) и Николя Руа (62). У "Монреаля" шайба на счету Пола Байрона (39).

Ворота "Вегаса" в матче защищал Робин Ленер. Швед провел вторую игру в текущем плей-офф. 15 встреч сыграл Марк-Андре Флёри, в предыдущей игре серии после его ошибки "Монреаль" сравнял счет за 2 минуты до конца основного времени, а затем победил в овертайме. Ленер отразил 27 бросков и был признан второй звездой встречи.

"Монреаль" впервые в текущем плей-офф уступил в овертайме, до этого команда выиграла четыре овертайма из четырех. Счет в серии до четырех побед равный - 2-2. Следующая встреча пройдет 23 июня на площадке "Вегаса".

В другом полуфинале играют "Нью-Йорк Айлендерс" и "Тампа", счет в серии - 2-2.

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