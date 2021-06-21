Даниил Медведев с пониманием относится к теннисистам, решившим пропустить Олимпиаду

ТАСС, 21 июня. Российский теннисист Даниил Медведев с пониманием относится к спортсменам, решившим пропустить Олимпийские игры в Токио. Комментарий второй ракетки мира приводит портал Ubitennis.

Ранее о решении пропустить Олимпиаду объявили испанец Рафаэль Надаль, австриец Доминик Тим, японка Наоми Осака и канадец Денис Шаповалов.

"Я еду на Олимпиаду, это очень важное событие для меня и для России, - сказал Медведев. - Но я также понимаю теннисистов, которые решили пропустить Олимпийские игры. У нас один из самых сложных сезонов во всем спорте. Мы начали в январе с Кубка ATP и закончим финалом Кубка Дэвиса в декабре".

Медведеву 25 лет, он занимает второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Россиянин десять раз становился победителем турниров ATP и дважды выходил в финал турниров Большого шлема - Открытых чемпионатов США (2019) и Австралии (2021).

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.