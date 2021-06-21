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Евро-2020

Карасев назначен главным арбитром на матч Евро Германия - Венгрия

Помогать ему будут россияне Игорь Демешко и Максим Гаврилин.
Сергей Карасев Андрей Шрамко/ТАСС
Описание
Сергей Карасев
© Андрей Шрамко/ТАСС

ТАСС, 21 июня. Судейская бригада во главе с россиянином Сергеем Карасевым обслужит матч третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу между сборными Германии и Венгрии. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Помогать Карасеву будут россияне Игорь Демешко и Максим Гаврилин.

Встреча между командами Германии и Венгрии в третьем туре группы F состоится 23 июня в германском Мюнхене и начнется в 22:00 мск.

Карасев работал резервным арбитром на матче первого тура групповой стадии Евро Австрия - Северная Македония (3:1). В роли главного арбитра он дебютировал во втором туре, отработав встречу группы A между командами Италии и Швейцарии (3:0).

Сборная Германии занимает второе место в группе H, набрав три очка в двух матчах. Лидирует команда Франции (4 очка), третьими идут португальцы (3), четвертыми - венгры (1).

Чемпионат Европы завершится 11 июля.

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