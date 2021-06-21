Кабмин выделит Омской области еще около 2,5 млрд руб. на арену к молодежному ЧМ по хоккею

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Правительство России направит Омской области дополнительно еще порядка 2,5 млрд рублей на создание ледового комплекса к молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года. Об этом сообщил в понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.

На мероприятии он затронул тему подготовки спортивной инфраструктуры к молодежному чемпионату мира, который пройдет в 2023 году в Омске и Новосибирске. Сейчас там идет активное строительство современных ледовых комплексов.

"Это крупные и сложные объекты, поэтому федеральный центр помогает регионам с финансированием этих работ. В текущем году правительство дополнительно выделяет Омской области на возведение спортивного комплекса "Арена" свыше 2,5 млрд рублей", - сказал Мишустин.

Строительство обеих ледовых арен должно быть полностью завершено в следующем году, добавил он. "Необходимо сделать все, чтобы крупный международный турнир прошел на самом высоком уровне", - заключил премьер.

Как пояснили позже в пресс-службе кабмина, новый комплекс в Омской области откроется в 2022 году. В нем будут проходить соревнования по хоккею, следж-хоккею, фигурному катанию и шорт-треку. В 2020 году на софинансирование строительства арены из резервного фонда правительства было направлено более 2,4 млрд рублей.