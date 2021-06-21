Футболист сборной Франции Дембеле пропустит оставшиеся матчи Евро из-за травмы

ТАСС, 21 июня. Футболист сборной Франции Усман Дембеле не сыграет в оставшихся матчах чемпионата Европы из-за травмы колена. Об этом сообщает пресс-служба сборной.

Дембеле был травмирован в субботнем матче между сборными Франции и Венгрии, завершившемся со счетом 1:1.

"Нападающий Усман Дембеле, вынужденный покинуть поле до окончания матча между сборными Франции и Венгрии, в воскресенье вечером прошел обследование в больнице Будапешта. Время на восстановление несовместимо с его пребыванием на Евро-2020", - сказано в заявлении.

Дембеле 24 года, он является игроком испанской "Барселоны". За сборную Франции футболист провел 27 игр, в которых отметился четырьмя голами. На чемпионате Европы - 2020 игрок принял участие в двух матчах.

Сборная Франции, набравшая четыре очка, лидирует в группе F. Следующий матч французы проведут 23 июня в Будапеште против команды Португалии. Чемпионат Европы завершится 11 июля.