Иностранные фехтовальщики примут участие в сборах российской команды перед Играми в Токио

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Фехтовальщики из США, Египта, Польши, Турции и Узбекистана проведут совместный сбор с российской командой перед Играми в Токио. Об этом ТАСС рассказал главный тренер сборной России Ильгар Мамедов.

"С 25 по 27 июня до пяти-семи команд по различным видам начнут подготовку на базах в Новогорске и на "Озере Круглом". Сборы пройдут с участием иностранных спортсменов - на спарринг приедут американцы, египтяне, поляки, несколько человек из Турции, несколько из Узбекистана, - рассказал Мамедов. - После этого этапа наша сборная 10-11 июля отправится в Хабаровск".

На Игры в Токио из Хабаровска команда будет вылетать поэтапно. "За пять дней до старта каждого вида команда начнет поэтапный вылет в Токио", - сообщил Мамедов.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.