Футбольный клуб "Рубин" не будет приглашать легионеров этим летом

ТАСС, 21 июня. Казанский футбольный клуб "Рубин" не будет подписывать контракты с иностранными игроками из-за избытка легионеров. Об этом заявил главный тренер команды Леонид Слуцкий, комментарий которого приводит "Спорт-Экспресс".

"Иностранцев точно не будет, у нас перебор. У нас 11 иностранцев тренируются, а на сезон мы можем заявить только восемь. Мы пока не понимаем, кто не попадет в окончательную заявку, ситуация зависит от предложений, которые будут поступать по нашим ведущим футболистам. Думаю, наша селекция закончена, может быть, появится только кто-то из россиян", - сказал Слуцкий.

"Рубин" занял четвертое место по итогам сезона-2020/21 Тинькофф - Российской премьер-лиги и сыграет в третьем квалификационном раунде Лиги конференций в следующем сезоне.