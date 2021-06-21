{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Футбольный клуб "Рубин" не будет приглашать легионеров этим летом

В составе команды тренируются 11 иностранцев, а в заявку на сезон можно включать только восемь игроков

ТАСС, 21 июня. Казанский футбольный клуб "Рубин" не будет подписывать контракты с иностранными игроками из-за избытка легионеров. Об этом заявил главный тренер команды Леонид Слуцкий, комментарий которого приводит "Спорт-Экспресс".

"Иностранцев точно не будет, у нас перебор. У нас 11 иностранцев тренируются, а на сезон мы можем заявить только восемь. Мы пока не понимаем, кто не попадет в окончательную заявку, ситуация зависит от предложений, которые будут поступать по нашим ведущим футболистам. Думаю, наша селекция закончена, может быть, появится только кто-то из россиян", - сказал Слуцкий.

"Рубин" занял четвертое место по итогам сезона-2020/21 Тинькофф - Российской премьер-лиги и сыграет в третьем квалификационном раунде Лиги конференций в следующем сезоне.

Теги
Российский футбол
Олимпиада в Токио
Теннисист Медведев сыграет в паре с Карацевым на Олимпиаде в Токио
Другую пару составят Андрей Рублев и Карен Хачанов
Теннисист Медведев сыграет в паре с Карацевым на Олимпиаде в Токио
Читать полностью