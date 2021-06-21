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Федерация шахмат России ввела обязательную вакцинацию от ковида для арбитров и тренеров

Также привиться должны организаторы общероссийских соревнований
© Алексей Колчин/ТАСС

ТАСС, 21 июня. Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов подписал распоряжение об обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции арбитров, тренеров и организаторов общероссийских соревнований. Об этом сообщает пресс-служба организации.

"В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией арбитры, шахматные тренеры и организаторы общероссийских соревнований по шахматам обязаны в ближайшее время пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 и предоставить сертификат о вакцинации для допуска к работе. В случае невозможности пройти вакцинацию необходимо предоставить запрет на вакцинацию, полученный в государственном медицинском учреждении", - сказано в распоряжении.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5 334 204 случая заражения, выздоровели 4 878 333 человека, умер 129 801.

Теги
Филатов, Андрей ВасильевичПандемия COVID-19
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