Футболист Крицюк продолжит карьеру в португальском клубе "Жил Висенте"

ТАСС, 21 июня. Российский голкипер Станислав Крицюк подписал контракт с португальским футбольным клубом "Жил Висенте". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Контракт с 30-летним игроком подписан до июня 2024 года.

Крицюк в сезоне-2020/21 играл за португальский клуб "Белененсеш". Он сыграл 27 матчей, в 11 из которых отстоял "на ноль". Ранее голкипер выступал за португальскую "Брагу" и "Краснодар", в составе которого дважды стал бронзовым призером чемпионата России (2019, 2020).

"Жил Висенте" выступает в высшем по силе дивизионе чемпионата Португалии. В прошлом сезоне команда заняла 11-е место. Главным достижением клуба является выход в финал Кубка португальской лиги в сезоне-2011/12.