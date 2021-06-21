Теннисист Медведев сыграет в паре с Карацевым на Олимпиаде в Токио

МОСКВА, 21 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Федерация тенниса России определилась с сочетаниями игроков для участия в парных турнирах на Олимпийских играх в Токио. Об этом ТАСС рассказал президент федерации Шамиль Тарпищев.

Ранее стало известно, что в женском одиночном разряде сыграют Вероника Кудерметова, Анастасия Павлюченкова, Екатерина Александрова и Дарья Касаткина, в мужском - Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов и Аслан Карацев.

"Решено, что в женском олимпийском турнире сыграют пары Вера Звонарева / Елена Веснина и Кудерметова/Павлюченкова, в мужском турнире выступят пары Рублев/Хачанов и Медведев/Карацев", - сообщил Тарпищев.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года.