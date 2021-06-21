Стал известен состав сборной Украины на решающий матч группового этапа Евро с австрийцами

ТАСС, 21 июня. Стал известен стартовый состав сборной Украины по футболу на матч заключительного тура группового этапа чемпионата Европы с командой Австрии. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.
Встреча состоится в понедельник в Бухаресте и начнется в 19:00 мск.
Стартовый состав украинской команды выглядит следующим образом:
- вратарь - Георгий Бущан;
- защитники - Виталий Миколенко, Илья Забарный, Николай Матвиенко, Александр Караваев;
- полузащитники - Сергей Сидорчук, Андрей Ярмоленко, Николай Шапаренко, Руслан Малиновский, Александр Зинченко;
- нападающий - Роман Яремчук.
В стартовый состав сборной Австрии вошли:
- вратарь - Даниэль Бахманн;
- защитники - Давид Алаба, Мартин Хинтереггер, Александар Драгович, Штефан Лайнер;
- полузащитники - Конрад Лаймер, Флориан Гриллич, Ксавьер Шлагер, Юлиан Баумгартлингер, Марсель Забитцер;
- нападающий - Марко Арнаутович.
Сборные Украины и Австрии набрали по три очка, украинцы располагаются на втором месте в турнирной таблице группы С, австрийцы - на третьем. В случае победы или ничьей подопечные Андрея Шевченко выйдут в 1/8 финала чемпионата Европы, где сыграют с итальянцами. Если сильнее окажутся австрийцы, то они займут второе место и встретятся с итальянской командой. Также в этом квартете выступают сборные Нидерландов и Северной Македонии, которые проведут встречу в Амстердаме в то же время. Нидерландцы уже гарантировали себе первое место в группе, а македонцы потеряли шансы на выход в плей-офф.
В 1/8 финала чемпионата Европы выходят команды, занявшие первые два места в своих группах, а также четыре лучшие сборные из тех, что станут третьими.
|№
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Нидерланды
|2
|2
|0
|0
|5-2
|6
|2
|Украина
|2
|1
|0
|1
|4-4
|3
|3
|Австрия
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|4
|Северная Македония
|2
|0
|0
|2
|2-5
|0