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Евро-2020

Стал известен состав сборной Украины на решающий матч группового этапа Евро с австрийцами

Встреча состоится в понедельник в Бухаресте и начнется в 19:00 мск
Андрей Ярмоленко EPA-EFE/Mihai Barbu
Описание
Андрей Ярмоленко
© EPA-EFE/Mihai Barbu

ТАСС, 21 июня. Стал известен стартовый состав сборной Украины по футболу на матч заключительного тура группового этапа чемпионата Европы с командой Австрии. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

Встреча состоится в понедельник в Бухаресте и начнется в 19:00 мск.

Стартовый состав украинской команды выглядит следующим образом:

  • вратарь - Георгий Бущан;
  • защитники - Виталий Миколенко, Илья Забарный, Николай Матвиенко, Александр Караваев;
  • полузащитники - Сергей Сидорчук, Андрей Ярмоленко, Николай Шапаренко, Руслан Малиновский, Александр Зинченко;
  • нападающий - Роман Яремчук.

В стартовый состав сборной Австрии вошли:

  • вратарь - Даниэль Бахманн;
  • защитники - Давид Алаба, Мартин Хинтереггер, Александар Драгович, Штефан Лайнер;
  • полузащитники - Конрад Лаймер, Флориан Гриллич, Ксавьер Шлагер, Юлиан Баумгартлингер, Марсель Забитцер;
  • нападающий - Марко Арнаутович.

Сборные Украины и Австрии набрали по три очка, украинцы располагаются на втором месте в турнирной таблице группы С, австрийцы - на третьем. В случае победы или ничьей подопечные Андрея Шевченко выйдут в 1/8 финала чемпионата Европы, где сыграют с итальянцами. Если сильнее окажутся австрийцы, то они займут второе место и встретятся с итальянской командой. Также в этом квартете выступают сборные Нидерландов и Северной Македонии, которые проведут встречу в Амстердаме в то же время. Нидерландцы уже гарантировали себе первое место в группе, а македонцы потеряли шансы на выход в плей-офф.

В 1/8 финала чемпионата Европы выходят команды, занявшие первые два места в своих группах, а также четыре лучшие сборные из тех, что станут третьими.

Чемпионат Европы по футболу. Группа С
КомандаИВНПМО
1Нидерланды22005-26
2Украина21014-43
3Австрия21013-33
4Северная Македония20022-50

 

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