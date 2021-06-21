Стал известен состав сборной Украины на решающий матч группового этапа Евро с австрийцами

ТАСС, 21 июня. Стал известен стартовый состав сборной Украины по футболу на матч заключительного тура группового этапа чемпионата Европы с командой Австрии. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

Встреча состоится в понедельник в Бухаресте и начнется в 19:00 мск.

Стартовый состав украинской команды выглядит следующим образом:

вратарь - Георгий Бущан;

защитники - Виталий Миколенко, Илья Забарный, Николай Матвиенко, Александр Караваев;

полузащитники - Сергей Сидорчук, Андрей Ярмоленко, Николай Шапаренко, Руслан Малиновский, Александр Зинченко;

нападающий - Роман Яремчук.

В стартовый состав сборной Австрии вошли:

вратарь - Даниэль Бахманн;

защитники - Давид Алаба, Мартин Хинтереггер, Александар Драгович, Штефан Лайнер;

полузащитники - Конрад Лаймер, Флориан Гриллич, Ксавьер Шлагер, Юлиан Баумгартлингер, Марсель Забитцер;

нападающий - Марко Арнаутович.

Сборные Украины и Австрии набрали по три очка, украинцы располагаются на втором месте в турнирной таблице группы С, австрийцы - на третьем. В случае победы или ничьей подопечные Андрея Шевченко выйдут в 1/8 финала чемпионата Европы, где сыграют с итальянцами. Если сильнее окажутся австрийцы, то они займут второе место и встретятся с итальянской командой. Также в этом квартете выступают сборные Нидерландов и Северной Македонии, которые проведут встречу в Амстердаме в то же время. Нидерландцы уже гарантировали себе первое место в группе, а македонцы потеряли шансы на выход в плей-офф.

В 1/8 финала чемпионата Европы выходят команды, занявшие первые два места в своих группах, а также четыре лучшие сборные из тех, что станут третьими.