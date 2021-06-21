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Футбол в России

Бывший футболист "Спартака" Гулиев подписал контракт с тульским "Арсеналом"

Соглашение игрока с клубом из Тулы рассчитано на два года

ТАСС, 21 июня. Полузащитник Аяз Гулиев подписал контракт с футбольным клубом "Арсенал". Об этом сообщает пресс-служба тульской команды.

11 мая "Спартак" объявил о расторжении контракта с полузащитником.

Гулиев перешел в "Арсенал" в качестве свободного агента. Соглашение футболиста с клубом из Тулы рассчитано на два года.

По итогам прошедшего сезона тульская команда заняла 14-е место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги, набрав 23 очка в 30 турах.

Гулиеву 24 года, он является воспитанником "Спартака". В 2018 году он перешел в "Ростов", а в 2019-м был выкуплен "Спартаком" обратно. В мае 2020 года стало известно, что полузащитник был переведен во вторую команду "Спартака", которая выступает в Олимп - Футбольной национальной лиге (ФНЛ). В минувшем сезоне Гулиев не принял участия ни в одном матче.

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