Наставник "Анадолу Эфеса" Атаман признан лучшим тренером сезона баскетбольной Евролиги

ТАСС, 21 июня. Наставник турецкого клуба "Анадолу Эфес" Эргин Атаман стал лучшим тренером баскетбольной Евролиги завершившегося сезона и получит приз имени Александра Гомельского. Об этом сообщает пресс-служба Евролиги.

Церемония награждения 55-летнего турецкого специалиста состоится перед первым домашнем матчем "Анадолу Эфеса" в следующем сезоне Евролиги.

"Анадолу Эфес" стал победителем Евролиги, в финале турнира обыграв испанскую "Барселону" со счетом 86:81. Турецкая команда заняла третье место по итогам регулярного чемпионата Евролиги. Атаман стал третьим тренером в истории, которому удавалось завоевывать трофей Евролиги и трофей Еврокубка. В Еврокубке он привел к победе "Галатасарай" в 2016 году.

Награда тренеру году в Евролиге вручается с сезона-2004/05. Рекордсменом по количеству наград является серб Желько Обрадович, который получал приз трижды (2007, 2011, 2017). Четыре раза лучшим тренером Евролиги становились наставники московского ЦСКА - итальянец Этторе Мессина (2006, 2008) и грек Димитрис Итудис (2016, 2019).

Приз носит имя советского баскетбольного тренера Александра Гомельского, который четырежды выигрывал Кубок европейских чемпионов (прежнее название Евролиги) в качестве тренера с "АСК Рига" (1958, 1959, 1960) и ЦСКА (1971).