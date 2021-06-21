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Летние олимпийские виды спорта

Россия может принять юниорский чемпионат мира по регби в 2023 году

Ранее стало известно, что Росси может принять Кубок мира по регби в 2031 году в случае изменения процедуры выбора страны-хозяйки

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Россия претендует на проведение юниорского чемпионата мира по регби в 2023 году. Об этом ТАСС сообщил председатель высшего совета Федерации регби России (ФРР) Игорь Артемьев.

Ранее стало известно, что Росси может принять Кубок мира по регби в 2031 году в случае изменения процедуры выбора страны-хозяйки.

"Мы претендуем на юниорский чемпионат мира на 2023 год. Решение суда в Лозанне не распространяется на это", - сказал Артемьев.

17 декабря Спортивный арбитражный суд опубликовал решение, по которому России в течение двух лет запрещено проводить чемпионаты мира, Олимпийские и Паралимпийские игры.

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Летние олимпийские виды спорта
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