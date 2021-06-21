Сборная России проигрывает датчанам в матче Евро со счетом 0:2

КОПЕНГАГЕН, 21 июня. /ТАСС/. Сборная Дании выигрывает у команды России со счетом 2:0 в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу. Встреча проходит в Копенгагене.

На 38-й минуте мяч в ворота Матвея Сафонова отправил Миккель Дамсгор. На 59-й минуте после неудачного паса назад в исполнении Романа Зобнина забил Юссуф Поульсен.

Сборная России после двух туров набрала 3 очка и занимает второе место в таблице группы B. Датчане располагаются на последнем месте без набранных очков. Лидируют бельгийцы (6 очков), третьими идут финны (3).

В параллельном матче между командами Финляндии и Бельгии счет не открыт.

Победа гарантирует подопечным Станислава Черчесова выход в плей-офф. Ничья позволит россиянам занять второе место в группе в том случае, если команда Финляндии не выиграет у сборной Бельгии. Поражение в с разницей в два мяча и более лишит сборную России шансов на плей-офф. В случае проигрыша в один мяч у россиян останется возможность выйти в плей-офф как одна из четырех команд, занявших третьи места в своих группах.

В 1/8 финала чемпионата Европы выходят команды, занявшие первые две строчки в своих группах, а также четыре лучшие сборные из тех, что станут третьими. Чемпионат Европы проходит в 11 городах и завершится 11 июля.