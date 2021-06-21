Российские баскетболистки вышли в четвертьфинал чемпионата Европы

ТАСС, 21 июня. Женская сборная России по баскетболу со счетом 93:75 обыграла команду Словении в матче 1/8 финала чемпионата Европы. Встреча прошла во французском Страсбурге.

В четвертьфинале россиянки встретятся с командой Бельгии, которая заняла первое место в группе C и напрямую вышла в 1/4 финала. Матч между сборными России и Бельгии состоится 23 июня.

По итогам группового этапа российские баскетболистки заняли третье место в группе C, победив команды Чехии (73:69) и Хорватии (73:62), а также потерпев поражение от сборной Франции (59:85).

Чемпионат Европы во Франции и Испании завершится 27 июня.

Женская сборная России является трехкратным чемпионом Европы (2003, 2007, 2011), также россиянки трижды становились серебряными (2001, 2005, 2009) и дважды бронзовыми (1995, 1999) призерами турнира. На чемпионате Европы 2019 года российская команда заняла восьмое место. Действующим победителем является команда Испании.