Сборная Чили сыграла вничью с командой Уругвая в матче Кубка Америки по футболу

ТАСС, 22 июня. Футболисты сборной Чили сыграли вничью с командой Уругвая со счетом 1:1 в матче предварительного этапа Кубка Америки по футболу. Турнир проходит в Бразилии.

У чилийцев забил Эдуардо Варгас (26-я минута), сборная Уругвая сравняла счет благодаря автоголу Артуро Видаля (66).

Сборная Чили после трех матчей набрала пять очков и возглавила турнирную таблицу группы А. Далее идут команды Аргентины (4 очка), Парагвая (3), Уругвая (1) и Боливии (0). В плей-офф турнира выходят четыре лучшие команды каждой группы.

В следующем матче сборная Чили в ночь на 25 июня сыграет с командой Парагвая. Уругвайцы тогда же встретятся со сборной Боливии.

Изначально Кубок Америки, который был перенесен с 2020 года из-за пандемии коронавируса, должен был пройти в Аргентине и Колумбии. 31 мая было объявлено о переносе турнира в Бразилию.

Финал турнира пройдет 10 июля.