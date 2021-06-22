Сборная Чили сыграла вничью с командой Уругвая в матче Кубка Америки по футболу

ТАСС, 22 июня. Футболисты сборной Чили сыграли вничью с командой Уругвая со счетом 1:1 в матче предварительного этапа Кубка Америки по футболу. Турнир проходит в Бразилии.
У чилийцев забил Эдуардо Варгас (26-я минута), сборная Уругвая сравняла счет благодаря автоголу Артуро Видаля (66).
Сборная Чили после трех матчей набрала пять очков и возглавила турнирную таблицу группы А. Далее идут команды Аргентины (4 очка), Парагвая (3), Уругвая (1) и Боливии (0). В плей-офф турнира выходят четыре лучшие команды каждой группы.
В следующем матче сборная Чили в ночь на 25 июня сыграет с командой Парагвая. Уругвайцы тогда же встретятся со сборной Боливии.
Изначально Кубок Америки, который был перенесен с 2020 года из-за пандемии коронавируса, должен был пройти в Аргентине и Колумбии. 31 мая было объявлено о переносе турнира в Бразилию.
Финал турнира пройдет 10 июля.
|№
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Чили
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|2
|Аргентина
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|3
|Парагвай
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|4
|Уругвай
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|5
|Боливия
|2
|0
|0
|2
|1-4
|0