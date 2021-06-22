Три передачи Кучерова помогли "Тампе" разгромить "Айлендерс" в матче плей-офф НХЛ

ТАСС, 22 июня. "Тампа" дома со счетом 8:0 обыграла "Нью-Йорк Айлендерс" в пятом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Шайбы забросили Стивен Стэмкос (1-я и 26-я минуты), Янни Гурд (12), Алекс Киллорн (16, 38), Ондржей Палат (36), Брейдэн Пойнт (42), Люк Шенн (53).
Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров отдал три голевые передачи. Россиянин набрал 27 очков (5 голов + 22 передачи) в 16 матчах нынешнего розыгрыша плей-офф и возглавляет список лучших бомбардиров Кубка Стэнли текущего сезона. Кучеров пропустил регулярный чемпионат из-за операции на бедре. Его одноклубник Михаил Сергачев не отметился результативными действиями, вратарь команды Андрей Василевский отразил 21 бросок и провел третий матч "на ноль" в текущем розыгрыше плей-офф.
Пойнт отметился заброшенной шайбой в восьмой игре плей-офф подряд, это второй подобный случай в истории НХЛ. В 1976 году нападающий "Филадельфии" Реджи Лич отличился в 10 матчах Кубка Стэнли подряд.
Голкипер "Айлендерс" Семен Варламов отбил 13 бросков. После третьей пропущенной шайбы он был заменен на Илью Сорокина, который сделал 19 сейвов.
Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу "Тампы". Шестой матч состоится в ночь на 24 июня в Тампе. В другом полуфинале встречаются "Вегас" и "Монреаль", после четырех игр счет в серии равный - 2-2. Пятый матч состоится в ночь на 23 июня.