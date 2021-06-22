Три передачи Кучерова помогли "Тампе" разгромить "Айлендерс" в матче плей-офф НХЛ

Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров отдал три голевые передачи. Россиянин набрал 27 очков (5 голов + 22 передачи) в 16 матчах нынешнего розыгрыша плей-офф и возглавляет список лучших бомбардиров Кубка Стэнли текущего сезона. Кучеров пропустил регулярный чемпионат из-за операции на бедре. Его одноклубник Михаил Сергачев не отметился результативными действиями, вратарь команды Андрей Василевский отразил 21 бросок и провел третий матч "на ноль" в текущем розыгрыше плей-офф.

Пойнт отметился заброшенной шайбой в восьмой игре плей-офф подряд, это второй подобный случай в истории НХЛ. В 1976 году нападающий "Филадельфии" Реджи Лич отличился в 10 матчах Кубка Стэнли подряд.

Голкипер "Айлендерс" Семен Варламов отбил 13 бросков. После третьей пропущенной шайбы он был заменен на Илью Сорокина, который сделал 19 сейвов.

Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу "Тампы". Шестой матч состоится в ночь на 24 июня в Тампе. В другом полуфинале встречаются "Вегас" и "Монреаль", после четырех игр счет в серии равный - 2-2. Пятый матч состоится в ночь на 23 июня.