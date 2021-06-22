Умер заслуженный тренер СССР по футболу Шапошников

ТАСС, 22 июня. Заслуженный тренер СССР по футболу Сергей Шапошников скончался в возрасте 98 лет. Об этом сообщает пресс-служба московского футбольного клуба ЦСКА.

Причины смерти не уточняются.

Шапошников был главным тренером ЦСКА в 1966-1967, 1979, 1983 и 1987-1988 годах. Также специалист возглавлял львовский СКА (1961-1965), одесский "Черноморец" (1968-1970), кишиневский "Нистру" (1972), алма-атинский "Кайрат" (1972) и симферопольскую "Таврию" (1974-1977). Шапошников был участником Великой Отечественной войны, награжден медалями "За боевые заслуги" и "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.". Тренер был членом совета ветеранов спорта ЦСКА.