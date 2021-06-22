Олимпийский чемпион борец Власов не рассматривается в качестве участника Игр в Токио

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов больше не рассматривается в качестве кандидата на участие в Олимпиаде в Токио, на место в сборной России в весовой категории до 77 кг претендуют чемпион мира Александр Чехиркин и чемпион Европы Абуязид Манцигов. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России по греко-римской борьбе Гоги Когуашвили.

На рейтинговом турнире в Польше Власов не смог выйти в финал.

"На данном этапе полноценно претендовать на поездку в Токио могут Чехиркин и Манцигов, - сообщил Когуашвили. - Между этими спортсменами на заключительном этапе подготовки пройдет очная встреча. Что касается Власова, то перед каждым членом сборной России были поставлены определенные задачи. Кто-то с ними справился, кто-то нет".

Ранее Власов заявил ТАСС, что Игры в Токио должны были стать последними в его карьере. Власов является победителем Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, где выступал в весе до 74 кг, и 2016 года в Рио-де-Жанейро (до 75 кг). Также спортсмен является двукратным чемпионом мира, четырехкратным чемпионом Европы.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года.