УЕФА запретил радужную подсветку на стадионе Евро в Мюнхене из-за политического контекста

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не разрешил организовать радужную подсветку на стадионе в Мюнхене перед матчем третьего тура группового этапа чемпионата Европы между командами Германии и Венгрии, так как организация является политически и религиозно нейтральной. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УЕФА.

Встреча между командами Германии и Венгрии состоится 23 июня и начнется в 22:00 мск. Сборная Германии после двух туров набрала 3 очка и занимает второе место в таблице группы F, лидируют французы (4), третьими идут португальцы (3), замыкают таблицу венгры (1). Ранее издание Guardian сообщило, что Национальное собрание Венгрии приняло закон о запрете ЛГБТ-пропаганды среди детей до 18 лет.

"УЕФА получил от мэра Мюнхена Дитера Райтера просьбу от имени городского совета осветить арену Мюнхена цветами радуги на предстоящем матче группового этапа между командами Германии и Венгрии, - говорится в сообщении. - УЕФА понимает, что намерение состоит в том, чтобы послать сигнал, способствующий разнообразию и инклюзивности - делу, которое УЕФА поддерживает на протяжении многих лет, объединив усилия с европейскими клубами, национальными сборными и их игроками, запустив кампании и проведя множество мероприятий по всей Европе, чтобы продвигать идею о том, что футбол должен быть открыт для всех, и поэтому УЕФА предложил альтернативные даты освещения, которые лучше соответствуют существующим событиям".

"Расизм, гомофобия, сексизм и все формы дискриминации являются пятном на нашем обществе и представляют собой одну из самых больших проблем, с которыми сегодня сталкивается игра. Дискриминационное поведение омрачает как сами матчи, так и онлайн-дискурс о любимом нами виде спорта за пределами стадионов. Однако УЕФА в соответствии со своим уставом является политически и религиозно нейтральной организацией. Учитывая политический контекст этого конкретного запроса, сообщения, направленного на решение, принятое венгерским национальным парламентом, УЕФА должен отклонить этот запрос", - отметили в УЕФА.

Чемпионат Европы завершится 11 июля.

Политический скандал с формой сборной Украины до начала Евро

Перед началом чемпионата Европы УЕФА одобрил форму сборной Украины для выступления на турнире. Изначально на нее был нанесен лозунг украинских националистов "Слава Украине! Героям слава!", а также изображен контур Украины, включающий неподконтрольные Киеву территории Донбасса и российский Крым. Российский футбольный союз направил письмо в УЕФА, в котором обратил внимание на лозунг. После этого в пресс-службе УЕФА сообщили ТАСС, что организация обязала сборную Украины убрать добавленный на внутреннюю сторону воротника лозунг "Героям слава!" в связи с политическим контекстом.

Исполком Украинской ассоциации футбола предоставил официальный футбольный статус националистическим лозунгам "Слава Украине!" и "Героям слава!", однако в УЕФА сообщили ТАСС, что организация попросила команду Украины прикрыть лозунг "Героям слава!". Как сообщили ТАСС в пресс-службе организации, это будет проверяться делегатом УЕФА перед каждым матчем.

Сборная Украины после трех матчей группового этапа чемпионата Европы набрала три очка и заняла третье место в таблице группы C. В 1/8 финала турнира выходят по две команды из шести групп, а также четыре лучшие сборные, занявшие третьи места. В таблице команд, занявших третьи места украинцы занимают третье место, однако в еще в трех группах осталось провести матчи заключительного тура группового этапа.