Kyodo: организаторы ОИ-2020 запретят продажу алкоголя на спортивных объектах

ТОКИО, 22 июня. /ТАСС/. Организаторы летних Олимпийских игр в Токио приняли решение запретить продажу алкоголя на территории спортивных объектов из-за угрозы распространения нового коронавируса. Об этом во вторник со ссылкой на источники сообщило агентство Kyodo.

По его данным, изначально организаторы намеривались разрешить продажу, однако изменили свое решение, столкнувшись с критикой со стороны оппозиционных партий Японии и местного врачебного сообщества, а также негативной реакцией населения страны. Ожидается, что официально соответствующий запрет будет озвучен в течение недели.

Примечательно, что одним из спонсоров проведения Игр является японская компания Asahi ("Асахи"), которая производит спиртные напитки. На сайте организационного комитета Олимпиады напитки Asahi обозначены как "официальное пиво "Токио-2020".

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавируса состязания перенесли на год, теперь они состоятся 23 июля - 8 августа. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков. 21 июня на допуск местных зрителей был установлен лимит в 10 тысяч человек, заполняемость спортивных объектов во время соревнований не должна превышать 50%.