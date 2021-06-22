Более 2 тыс. болельщиков смогут посетить "Арену-Химки" во время игр Кубка "Матч Премьер"

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Около 2-2,5 тыс. болельщиков смогут посетить игры Кубка "Матч Премьер" на "Арене-Химки". Об этом ТАСС сообщил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Кубок "Матч Премьер" пройдет с 11 по 18 июля в Москве с участием московского "Спартака", казанского "Рубина", "Химок" и "Сочи". Игры турнира примут "Открытие банк арена" и "Арена-Химки".

"Сейчас у нас в Московской области действуют ограничение, оно позволяет нам проводить мероприятие с численностью более 50 человек при соблюдении трех принципов, - сказал Терюшков. - Первый принцип - это социальная дистанция в 1,5 м, второй - продажа билетов с местами, а третий - заполняемость не более 1,5 тыс. человек. К тому же в постановлении у нас прописано, что мы можем делать свободные от коронавируса зоны для тех болельщиков, которые имеют QR-код на госуслугах о том, что они получили прививку от коронавирусной инфекции. Пока что у нас действует такое правило, по нему мы будем проводить Кубок "Матч Премьер", то есть с учетом того, что я сказал, 2-2,5 тыс. человек мы можем разместить".

"Стадион достаточно большой - 18 тыс. мест, при соблюдении требований мы будем проводить, пока какие-то иные ограничения на территории Московской области не действуют. Пока надеемся и рассчитываем на такую логику действий проведения турнира", - добавил собеседник агентства.

Также Терюшков отметил, что "Химки" поборются за первые места на турнире. "Ожидания от турнира понятны - проверить наши силы после паузы, посмотреть, как будет готова команда к сезону, - сказал Терюшков. - Поборемся за первые места, тем более там очень хороший денежный приз. Я думаю, что любому клубу может пригодиться, поэтому мотивация есть, будем бороться".