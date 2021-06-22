В Федерации спортивной борьбы России заявили, что Бижоев не претендовал на поездку в Токио

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Борец вольного стиля Тимур Бижоев, чей тест на коронавирус дал положительный результат, не является претендентом на участие в Олимпийских играх в Токио. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

Ранее СМИ сообщили о заразившемся борце, который отбыл из расположения сборной России в Кисловодске.

"Приехали [на сбор] с отрицательным тестом: у нас протокол такой, что сразу на карантин, а на карантине у него тест показал положительный результат. Уже отправили его домой, сегодня он должен был сделать второй тест, но пока информации нет, - сказал Мамиашвили. - Двое спортсменов, с кем он был, тоже уехали. Это выступающий в категории до 74 кг Бижоев - молодой перспективный парень, но он не является претендентом на участие в Олимпийских играх. Никаких контактов ни с персоналом, ни со спортсменами, ни с тренерами не было: там очень жесткий протокол на базе, и слава богу, будем желать ему скорейшего выздоровления".

Турнир по борьбе на Олимпиаде пройдет с 31 июля по 8 августа.