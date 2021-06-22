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Футбол в Италии

Футболист сборной Турции Чалханоглу продолжит карьеру в "Интере"

Контракт 27-летнего полузащитника с миланским клубом рассчитан до лета 2024 года
Хакан Чалханоглу EPA-EFE/Ozan Kose
Описание
Хакан Чалханоглу
© EPA-EFE/Ozan Kose

ТАСС, 22 июня. Турецкий полузащитник Хакан Чалханоглу подписал контракт с итальянским "Интером". Об этом сообщает пресс-служба миланского клуба.

Контракт с 27-летним игроком рассчитан до 30 июня 2024 года. Чалханоглу перешел в "Интер" на правах свободного агента, так как его соглашение с "Миланом" истекает 30 июня.

Чалханоглу в минувшем сезоне провел 33 матча в чемпионате Италии, в которых забил четыре мяча и сделал десять результативных передач. Он выступал за "Милан" с 2017 года. Ранее футболист играл за германские "Байер", "Карлсруэ" и "Гамбург".

В составе сборной Турции полузащитник провел 53 матча и забил 13 мячей. На текущем чемпионате Европы сборная Турции проиграла все три матча на групповом этапе, Чалханоглу отметился голевой передачей и заработал две желтые карточки.

"Интер" стал чемпионом Италии прошедшего сезона, "Милан" занял второе место. Обе команды выступят на групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2021/22.

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