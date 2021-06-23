"Детройт" будет выбирать первым на драфте НБА 2021 года

ТАСС, 23 июня. "Детройт" стал обладателем первого пика драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2021 года. Лотерея драфта прошла в ночь на среду.

По итогам регулярного чемпионата "Детройт" занял последнее, 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции, выиграв 20 матчей из 72.

Вторым на предстоящем драфте будет выбирать "Хьюстон", ставший худшей командой НБА текущего сезона (17 побед в 72 матчах). Далее следуют "Кливленд", "Торонто", "Орландо", "Оклахома", "Голден Стэйт", "Орландо", "Сакраменто", "Нью-Орлеан", "Шарлотт", "Сан-Антонио", "Индиана", "Голден Стэйт" (повторы обусловлены обменами между клубами). Оставшиеся места будут определены по итогам розыгрыша плей-офф.

Главным Фаворитом предстоящего драфта считается 19-летний американский разыгрывающий Кейд Каннингэм, выступающий в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) за университет Оклахомы. В 27 матчах текущего сезона он набирал в среднем за игру 20,1 очка, делал 3,5 передачи и 6,2 подбора.

Драфт НБА пройдет в ночь на 30 июля.