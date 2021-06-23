NBC: вдова Коби Брайанта достигла досудебной договоренности в деле о причинах его гибели

НЬЮ-ЙОРК, 23 июня. /ТАСС/. Вдова чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайанта, погибшего в авиакатастрофе в январе 2020 года, достигла досудебной договоренности с компанией-оператором вертолета, на борту которого находился спортсмен. Об этом сообщил во вторник телеканал NBC со ссылкой на документы суда.

26 января 2020 года частный вертолет с 41-летним Брайантом на борту разбился недалеко от Лос-Анджелеса (штат Калифорния). Погибли пилот и все восемь пассажиров, в числе которых была 13-летняя дочь Брайанта Джианна. Вдова спортсмена Ванэсса Брайант подала иск к компании Island Express, владевшей вертолетом. Она обвинила пилота в халатности.

Условия договоренности между вдовой Брайанта и Island Express не разглашаются. Они касаются также претензий к компании со стороны семей других людей, погибших в данной авиакатастрофе.

В феврале представители Национального управления США по безопасности на транспорте, проводившие расследование авиакатастрофы, заявили, что пилот вертолета допустил ошибку. Он, по всей видимости, был дезориентирован из-за плотной облачности. Согласно предписаниям авиарегулятора, пилот должен был изменить маршрут, чтобы обойти облака.

Брайант пять раз становился чемпионом НБА в составе "Лос-Анджелес Лейкерс", в 2008 году был признан самым ценным игроком НБА, в 2009 и 2010 годах - самым ценным игроком финала НБА. В составе сборной США Брайант дважды выигрывал Олимпийские игры (2008, 2012). Он 18 раз принимал участие в Матчах звезд НБА.