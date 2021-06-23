СМИ: футболист Мбаппе сообщил руководству ПСЖ о желании покинуть клуб

ТАСС, 23 июня. Нападающий французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе сообщил руководству о своем желании сменить команду. Об этом сообщил французский журналист телеканала RMC Sport Даниэль Риоло, комментарий которого приводит испанское издание Marca.

"Я знаю, что Мбаппе попросил руководство отпустить его, но это сложно, поскольку сначала необходимо найти клуб, готовый заплатить за него. Но он действительно не хочет оставаться, если не уйдет в это трансферное окно, то точно покинет ПСЖ следующим летом по истечении контракта", - сказал Риоло.

Мбаппе 22 года, он выступает в составе ПСЖ с сезона-2018/19. В прошлом сезоне француз сыграл за парижский клуб 47 матчей, забил 42 гола и отдал 11 голевых передач. В составе ПСЖ Мбаппе трижды выигрывал чемпионат Франции, по два раза кубок и суперкубок страны.