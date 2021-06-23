Матыцин и посол Маврикия договорились о заключении меморандума о сотрудничестве

ТАСС, 23 июня. Министр спорта России Олег Матыцин и посол Республики Маврикий в РФ Хесвар Джанке договорились о заключении меморандума о сотрудничестве между Министерством спорта РФ и Министерством молодежи, спорта и отдыха Республики Маврикий. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта России.

Матыцин отметил, что заключение меморандума будет способствовать укреплению отношений между Россией и Маврикием. Джанке в свою очередь поблагодарил министра спорта России за встречу и пригласил его посетить Маврикий с визитом.

На встрече также обсуждались вопросы взаимодействия в области профессиональной подготовки и переподготовки кадров в физической культуре и спорте, проведения совместных университетских обменов, волонтерских программ, матчей-вызовов по различным видам спорта, а также аспекты сотрудничества по спортивной повестке на международных площадках.