Южнокорейские спортсмены планируют выиграть семь золотых медалей на токийской Олимпиаде

СЕУЛ, 23 июня. /ТАСС/. Сборная Южной Кореи намерена войти в десятку лучших на летних Олимпийских играх в Токио, сообщил в среду Национальный олимпийский комитет (НОК) Республики Корея.

Отмечается, что спортсмены из Южной Кореи на предстоящих состязаниях рассчитывают завоевать семь золотых, 11 серебряных и 14 бронзовых медалей. Золото планируется взять в стрельбе из лука, тхэквондо, пулевой стрельбе, дзюдо, фехтовании, женском гольфе, бейсболе и футболе.

НОК также сообщил, что по состоянию на конец прошлой недели 196 южнокорейских спортсменов успешно выступили в предварительных соревнованиях по 92 дисциплинам в 25 видах спорта.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавируса состязания перенесли на год, теперь они состоятся 23 июля - 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков. 21 июня на допуск местных зрителей был установлен лимит 10 тыс. человек, заполняемость спортивных объектов во время соревнований не должна превышать 50%.