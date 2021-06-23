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НБА

СМИ: чемпион НБА Карузо задержан за хранение марихуаны

У баскетболиста в аэропорту обнаружили менее 2 унций наркотиков

ТАСС, 23 июня. Защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Лос-Анджелес Лейкерс" Алекс Карузо задержан полицией Техаса за хранение марихуаны. Об этом сообщает телеканал ESPN.

Во вторник Карузо пытался сесть на рейс в аэропорту города Колледж-Стейшн штата Техас. Управление транспортной безопасности обыскало сумки баскетболиста и обнаружило менее двух унций (56 граммов) марихуаны. После внесения залога Карузо покинул участок.

Баскетболист выступает за "Лейкерс" с 2017 года. В сезоне-2019/20 Карузо стал чемпионом НБА в составе клуба. Всего баскетболист принял участие в 184 матчах регулярного чемпионата, в которых в среднем набирал 5,9 очка за игру, делал 2,3 подбора и 2,4 передачи.

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