СМИ: чемпион НБА Карузо задержан за хранение марихуаны

ТАСС, 23 июня. Защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Лос-Анджелес Лейкерс" Алекс Карузо задержан полицией Техаса за хранение марихуаны. Об этом сообщает телеканал ESPN.

Во вторник Карузо пытался сесть на рейс в аэропорту города Колледж-Стейшн штата Техас. Управление транспортной безопасности обыскало сумки баскетболиста и обнаружило менее двух унций (56 граммов) марихуаны. После внесения залога Карузо покинул участок.

Баскетболист выступает за "Лейкерс" с 2017 года. В сезоне-2019/20 Карузо стал чемпионом НБА в составе клуба. Всего баскетболист принял участие в 184 матчах регулярного чемпионата, в которых в среднем набирал 5,9 очка за игру, делал 2,3 подбора и 2,4 передачи.