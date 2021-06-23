Организаторы чемпионата России из-за жары перенесли на час забеги на 5 000 метров

ЧЕБОКСАРЫ, 23 июня. /ТАСС/. Жаркая погода, которая установилась в последние дни в Чебоксарах, стала причиной переноса на более позднее время женских и мужских забегов на дистанции 5 000 метров на чемпионате России по легкой атлетике. Об этом ТАСС сообщила пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Алла Глущенко.

Чемпионат России стартовал в Чебоксарах 23 июня. В первый день турнира будут разыграны награды в мужском и женском забегах на 5 000 метров. Первоначально планировалось, что женский забег начнется в 19:15 по местному времени, а мужской - в 19:45, однако накануне старта в расписание были внесены некоторые корректировки.

"Организаторы чемпионата России приняли решение перенести на час мужские и женские забеги на дистанции 5 000 метров из-за очень жаркой погоды, которая установилась в последние дни в Чебоксарах, - сообщила Глущенко. - Соревнования многоборцев, напротив, были смещены по времени на более раннее утреннее время". В среду в середине дня в Чебоксарах ожидается температура до 32 градусов тепла.

Согласно новому расписанию, женский забег на 5 000 метров начнется в 20:15, а мужской - в 20:45. Чемпионат России в Чебоксарах завершится 27 июня.