Ордец назвал Захаряна самым талантливым футболистом из тех, кого он когда-либо видел

ТАСС, 23 июня. Футболист московского "Динамо" Иван Ордец назвал своего одноклубника Арсена Захаряна самым талантливым футболистом из всех, кого он когда-либо видел. Об этом украинский защитник рассказал в интервью изданию "Газета.Ru".

"Я не люблю хвалить молодых ребят, потому что может быть разная реакция: кто-то понимает, а кто-то может нос задрать, подумать, что он все может, я с таким уже сталкивался раньше. Впрочем, не могу не признать, что такого таланта, как Захарян, я еще не видел. У меня есть друзья на Украине, я общаюсь с ними, они тоже меня про него спрашивают, и я им говорил то же самое. Этот талант нужно развивать", - сказал Ордец.

Захаряну 18 лет, он является воспитанником "Динамо". В основной команде российский полузащитник дебютировал в ноябре 2020 года. В сезоне-2020/21 чемпионата России Захарян сыграл 13 матчей, забил три гола и отдал пять результативных передач. Захарян был включен в расширенную заявку сборной России на чемпионат Европы, однако перед началом подготовительного сбора в Австрии он покинул расположение сборной из-за бактериальной ангины.