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Президент ОКР Поздняков поздравил любителей спорта с Международным олимпийским днем

Международный олимпийский день отмечается каждый год 23 июня, в этот день в 1894 году в Париже был основан МОК
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков
© Сергей Фадеичев/ТАСС

ТАСС, 23 июня. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков поздравил любителей спорта с Международным олимпийским днем. Комментарий Позднякова приводит служба информации ОКР.

"Единство, взаимопонимание, уважение, сотрудничество - главная задача Международного олимпийского дня - объединить людей на всех континентах с помощью этих базовых ценностей, без которых невозможен прогресс всего мирового сообщества. Равно как и еще раз напомнить, что физкультура, спорт и здоровый образ жизни сегодня имеют определяющее значение для каждого из нас, - сказал Поздняков. - От имени Олимпийского комитета России хочу поздравить всех с сегодняшним праздником и пожелать вам крепкого здоровья, отличного настроения и успехов во всех начинаниях".

Международный олимпийский день отмечается каждый год 23 июня. Дата выбрана в связи с тем, что в этот день в 1894 году в Париже был основан Международный олимпийский комитет (МОК). Праздник был учрежден организацией в январе 1948 года.

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