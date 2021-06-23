Президент ОКР Поздняков поздравил любителей спорта с Международным олимпийским днем

ТАСС, 23 июня. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков поздравил любителей спорта с Международным олимпийским днем. Комментарий Позднякова приводит служба информации ОКР.

"Единство, взаимопонимание, уважение, сотрудничество - главная задача Международного олимпийского дня - объединить людей на всех континентах с помощью этих базовых ценностей, без которых невозможен прогресс всего мирового сообщества. Равно как и еще раз напомнить, что физкультура, спорт и здоровый образ жизни сегодня имеют определяющее значение для каждого из нас, - сказал Поздняков. - От имени Олимпийского комитета России хочу поздравить всех с сегодняшним праздником и пожелать вам крепкого здоровья, отличного настроения и успехов во всех начинаниях".

Международный олимпийский день отмечается каждый год 23 июня. Дата выбрана в связи с тем, что в этот день в 1894 году в Париже был основан Международный олимпийский комитет (МОК). Праздник был учрежден организацией в январе 1948 года.