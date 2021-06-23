Платини назвал сборную Франции главным фаворитом чемпионата Европы по футболу

БЕРЛИН, 23 июня. /ТАСС/. Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и трехкратный обладатель приза "Золотой мяч" Мишель Платини назвал сборную Франции по футболу главным фаворитом чемпионата Европы. Его комментарий приводит агентство DPA со ссылкой на журнал Sport Bild.

"Потому что у сборной Франции на каждой позиции на поле есть в распоряжении двое потрясающих игроков. И потому что у команды очень хороший тренер Дидье Дешам", - прокомментировал свою позицию бывший президент УЕФА.

Кроме того, 66-летний француз поприветствовал возвращение в сборную нападающего испанского "Реала" Карима Бензема, который не вызывался в национальную команду с 2015 года из-за скандала, связанного с шантажом полузащитника сборной Франции Матье Вальбуэна. Платини, как указывает агентство, недоумевает, почему этого не произошло раньше.

Сборная Франции, набрав четыре очка, лидирует в группе F. Следующий матч французы проведут в среду в Будапеште против команды Португалии. Чемпионат Европы завершится 11 июля.