Витория надеется, что португальцы покажут хорошую игру с французами в матче Евро

ТАРАСОВКА /Московская область/, 23 июня. /ТАСС/. Главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Руй Витория верит, что сборная Португалии даст бой команде Франции в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы. Об этом он рассказал журналистам.

Встреча между командами пройдет в Будапеште в среду и начнется в 22:00 мск. Сборная Португалии с тремя очками занимает третье место в таблице группы F, лидируют французы (4 очка), на второй позиции располагаются немцы (3), замыкают таблицу венгры (1).

"Конечно, игра будет непростой, но я верю, что на данный момент португальцы могут дать бой любой команде, - сказал Витория. - Я верю, что ребята подготовятся как следует, соберутся и несмотря на сложности покажут хороший футбол. До этого я болел за команды Португалии и России, чтобы они вышли в плей-офф. Теперь осталась только команда Португалии".

Чемпионат Европы проходит в 11 городах и завершится 11 июля.