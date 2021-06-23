Международный марафон "Европа - Азия" на Урале отменен из-за эпидситуации

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Легкоатлетический международный марафон "Европа - Азия" в Екатеринбурге отменен из-за эпидситуации в Свердловской области. Марафон пройдет в августе 2022 года, сообщил ТАСС организатор марафона Андрей Уткин.

"К сожалению, да [марафон отменен]. [Перенесли] на 7 августа 2022 года", - сказали в пресс-службе, отметив, что зарегистрированным участникам предлагают принять участие в марафоне 2022 года либо в беге по пересеченной местности в окрестностях Дегтярска Свердловской области.

Марафон должен был пройти в начале августа. В 2020 году забег также не состоялся из-за пандемии.

О переносе мероприятия также сообщили организаторы международного горного марафона "Конжак". "Был принят приказ о переносе старта марафона, пока провести его не позволит эпидемическая ситуация. Но есть и хорошая сторона - марафон не отменили совсем, а перенесли, поэтому не все потеряно. Значит, есть больше времени подготовиться, и будем верить в лучшее", - сообщили организаторы в официальном сообществе марафона во "ВКонтакте".

Ежегодный международный легкоатлетический марафон "Европа - Азия" с 2014 года проходит в Екатеринбурге. Маршруты всех дистанций пролегают в центральной и исторической частях города, марафонцы также бегут до стелы "Европа - Азия".