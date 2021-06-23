"Севилья" договорилась о продлении контракта с капитаном команды Навасом

"Мы неоднократно видели, что Навас - трудолюбивый и самоотверженный игрок. Он готов продолжать делать историю, хочет бороться за цвета и эмблему клуба. Болельщики могут быть спокойны, обе стороны достигли соглашения о продлении контракта на следующие три года", - сказал Кастро.

Навасу 35 лет, он является воспитанником "Севильи", в основной команде он дебютировал в 2003 году. С 2013 по 2017 год Навас выступал за английский "Манчестер Сити", после чего вернулся в "Севилью". В составе испанского клуба полузащитник трижды становился победителем Лиги Европы (до сезона-2009/10 - Кубок УЕФА), дважды - обладателем Кубка Испании и один раз - Суперкубка Испании. В общей сложности Навас провел за "Севилью" 563 матча и забил 36 голов.