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Футбол в Испании

"Севилья" договорилась о продлении контракта с капитаном команды Навасом

По словам президента клуба Хосе Кастро, достигнута договоренность о продлении контракта с 35-летним футболистом на три года
Хесус Навас EPA-EFE/Friedemann Vogel
Описание
Хесус Навас
© EPA-EFE/Friedemann Vogel

ТАСС, 23 июня. Испанский футбольный клуб "Севилья" достиг договоренности о продлении контракта с капитаном команды Хесусом Навасом. Об этом сообщил президент клуба Хосе Кастро, чей комментарий приводит пресс-служба клуба.

"Мы неоднократно видели, что Навас - трудолюбивый и самоотверженный игрок. Он готов продолжать делать историю, хочет бороться за цвета и эмблему клуба. Болельщики могут быть спокойны, обе стороны достигли соглашения о продлении контракта на следующие три года", - сказал Кастро.

Навасу 35 лет, он является воспитанником "Севильи", в основной команде он дебютировал в 2003 году. С 2013 по 2017 год Навас выступал за английский "Манчестер Сити", после чего вернулся в "Севилью". В составе испанского клуба полузащитник трижды становился победителем Лиги Европы (до сезона-2009/10 - Кубок УЕФА), дважды - обладателем Кубка Испании и один раз - Суперкубка Испании. В общей сложности Навас провел за "Севилью" 563 матча и забил 36 голов.

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