Выступавшие в сборных футболисты "Зенита" присоединятся к команде в июле

ТАСС, 23 июня. Футболисты санкт-петербургского "Зенита", выступавшие в национальных сборных, присоединятся к команде в середине второго сбора в июле. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.

Второй сбор "Зенит" проведет в Австрии. На данный момент известно о трех матчах с командами из Германии: "Шальке-04" (3 июля), "Вердером" (7 июля) и "Карлсруэ" (11 июля). Петербуржцы отправятся в Австрию 28 июня.

Из игроков "Зенита" на чемпионате Европы остался только хорват Деян Ловрен, 28 июня его команда сыграет в 1/8 финала со сборной, занявшей второе место в группе E. На Кубке Америки в составе сборной Колумбии выступает полузащитник Вильмар Барриос. Артем Дзюба, Юрий Жирков, Вячеслав Караваев, Магомед Оздоев и Далер Кузяев больше не сыграют на Евро, так как сборная России закончила групповой этап на последнем месте.