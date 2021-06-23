Отец Сафонова рассказал о состоянии вратаря после поражения от сборной Дании

ТАСС, 23 июня. Голкипер сборной России Матвей Сафонов нормально себя чувствует после поражения от сборной Дании в третьем туре группового этапа чемпионата Европы по футболу. Об этом сообщил отец голкипера Евгений Сафонов, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

21 июня сборная России проиграла в Копенгагене команде Дании (1:4) и заняла четвертое место в таблице группы В, не сумев выйти в плей-офф турнира. Этот матч стал третьим для 22-летнего Сафонова за сборную России.

"Я с ним общался после матча. У него все нормально, про футбол мы с ним не разговариваем. Конечно, было неприятно смотреть на четыре пропущенных мяча. Команда была физически не готова, поэтому и показала такую игру", - сказал отец голкипера.

Чемпионат Европы проходит в 11 городах и завершится 11 июля.