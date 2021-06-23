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Футбол в Англии

Главный тренер "Севильи" Лопетеги отказался возглавить "Тоттенхэм"

В прошлом сезоне английский клуб возглавлял португалец Жозе Моуринью, но расторг контракт с командой в апреле

ТАСС, 23 июня. Главный тренер испанского футбольного клуба "Севилья" Хулен Лопетеги отказался возглавить английский "Тоттенхэм". Об этом заявил президент "Севильи" Хосе Кастро Кармона, комментарий которого приводит пресс-служба испанской команды.

В прошлом сезоне "Тоттенхэм" возглавлял португалец Жозе Моуринью, но расторг контракт с клубом в апреле. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Райан Мэйсон.

"Лопетеги позвонил мне и сказал, что у него есть несколько предложений, в том числе от "Тоттенхэма", - сказал президент "Севильи". - Хотелось бы отметить, что английский клуб предлагал Лопетеги большую зарплату, но он принял решение продолжить работу в "Севилье".

Ранее портал Sky Sport Italia сообщал, что одним из претендентов на пост главного тренера "Тоттенхэма" является итальянец Дженнаро Гаттузо.

Лопетеги возглавил "Севилью" в июне 2019 года. Под его руководством команда стала победителем Лиги Европы (2020). Испанец работал в мадридском "Реале" с июня по октябрь 2018 года, был уволен из-за неудовлетворительных результатов команды. До этого возглавлял сборную Испании, откуда был отправлен в отставку за то, что подписал контракт с "Реалом" за спиной федерации футбола Испании.

По итогам прошедшего сезона "Севилья" заняла четвертое место в чемпионате Испании и сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне-2020/21.

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