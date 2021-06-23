Главный тренер "Севильи" Лопетеги отказался возглавить "Тоттенхэм"

ТАСС, 23 июня. Главный тренер испанского футбольного клуба "Севилья" Хулен Лопетеги отказался возглавить английский "Тоттенхэм". Об этом заявил президент "Севильи" Хосе Кастро Кармона, комментарий которого приводит пресс-служба испанской команды.

В прошлом сезоне "Тоттенхэм" возглавлял португалец Жозе Моуринью, но расторг контракт с клубом в апреле. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Райан Мэйсон.

"Лопетеги позвонил мне и сказал, что у него есть несколько предложений, в том числе от "Тоттенхэма", - сказал президент "Севильи". - Хотелось бы отметить, что английский клуб предлагал Лопетеги большую зарплату, но он принял решение продолжить работу в "Севилье".

Ранее портал Sky Sport Italia сообщал, что одним из претендентов на пост главного тренера "Тоттенхэма" является итальянец Дженнаро Гаттузо.

Лопетеги возглавил "Севилью" в июне 2019 года. Под его руководством команда стала победителем Лиги Европы (2020). Испанец работал в мадридском "Реале" с июня по октябрь 2018 года, был уволен из-за неудовлетворительных результатов команды. До этого возглавлял сборную Испании, откуда был отправлен в отставку за то, что подписал контракт с "Реалом" за спиной федерации футбола Испании.

По итогам прошедшего сезона "Севилья" заняла четвертое место в чемпионате Испании и сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне-2020/21.