Этап юниорского Гран-при по фигурному катанию перенесен из Канады во Францию

ТАСС, 23 июня. Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение о переносе второго этапа юниорского Гран-при по фигурному катанию из канадского Эдмонтона в французский Куршевель. Об этом сообщает пресс-служба ISU.

Этап Гран-при запланирован с 25 по 28 августа.

Канадская федерация фигурного катания (Skate Canada) приняла решение об отмене соревнований в Канаде из-за сохраняющейся неопределенности, связанной с международными поездками в период пандемии коронавирусной инфекции. В Канаде сохраняется обязательный карантин для всех прибывающих в страну.

Федерация ледовых видов спорта Франции (FFSG) подтвердила готовность проведения двух этапов юниорского Гран-при в Куршевеле. В связи с отсутствием тренировочного катка в городе соревнования в парном катании, которые должны были состояться на втором этапе, перенесены на шестой этап Гран-при в польском Гданьске, который пройдет с 29 сентября по 2 октября.

Таким образом, Куршевель примет два первых этапа юниорского Гран-при. Первый состоится с 18 по 21 августа, второй - с 25 по 28 августа.